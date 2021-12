On parle aujourd’hui de la troupe Quendor. Quendor est une troupe réunissant des passionnés de chevaux, de voltiges et de spectacles. Depuis 2010, ils proposent chaque année au public des spectacles de qualité, à l’image du dernier spectacle estival. Laure Keller, directrice artistique de la troupe, évoque pour nous un bilan positif : " ça s'est très très bien passé. On était inquiets avec l' arrivée du pass sanitaire mais ça a été excellent. Les gens étaient au rendez-vous, ça leur a plus donc on a qu' une hâte c' est de pouvoir renouveler ça."

Si on parle de la troupe Quendor c’est parce que ce week end, débute leur spectacle de Noël : Opération cannes à sucre !

Pour l’histoire : à la veille de Noël, les lutins du père Noël se sont fait voler la lanterne magique , celle qui permet de faire voler le traîneau. En clair, pas de lanterne, pas de Noël. Les lutins vont tout faire pour la retrouver.

Ca c’est pour le synopsis ! Sur scène nous retrouverons les chevaux et poneys , des cavaliers, des acteurs, des danseurs etc…. Laure Keller confirme qu’à nouveau diverses disciplines seront réunies. " Notre objectif c’est vraiment de mettre en lien les arts équestres, mais aussi la danse, la musique et le théâtre. On a enfin un acteur de théâtre professionnel à nos côtés, c' est la grande nouveauté. On hâte de montrer ca au public."

Quendor n’en est pas à son coup d’essai en termes de spectacle. Généralement le public retient le côté poétique, périlleux, impressionnant et magique des représentations. Autant de qualités et d'adjectifs que nous retrouverons dans ce spectacle de noël " tout cela et bien plus j' espère! C'est le spectacle de noël. Noël c’est la famille , l’échange, la magie de noël et c' est tout ce qu'on veut re-transposer dans notre spectacle cette année ” précise Laure.

Une quarantaine de personnes âgées de 10 à 57 ans participent à l’élaboration des spectacles de la troupe Quendor. Leur collaboration, leurs échanges sont sans aucun doute l’une des clés de leur succès."Le fait de vouloir partager notre passion, c' est ce qui nous rapproche, c' est ce qui nous uni et c'est ce qui nous permet de créer aujourd'hui. C'est vraiment un échange intergénérationnel. Le plus petit a 10 ans, ce n 'est pas pour cela qu' il apporte moins de choses que les autres. Comme quoi le talent n’attend pas le nombre des années en tout cas le concernant", explique encore la directrice artistique.

"Opération canne à sucre", spectacle de noël de la troupe Quendor aura lieu entre les 4 et 22 décembre prochain à Jungholtz, RDV 17h30 à chaque fois. Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

A savoir que le spectacle aura lieu dans le manège de l’écurie, un espace couvert et protégé mais habillez-vous chaudement et pensez même à une petite couverture. Pour retrouver toutes les infos relatives à ce superbe spectacle de Noël rdv sur leur page facebook Quendor - spectacle équestre.

Info pratique :

Date : 04 / 05 / 11 / 12 / 18 / 19 / 20 et 22 décembre

Horaire :17H30

Lieu : Moulin de la licorne, à Jungholtz

Tarifs : 15 euros les adultes, 12 euros réduits, 6 euros les moins de 8 ans et gratuit pour les moins de 3ans.

Réservation 06.10.63.50.47 / 06.98.22.15.01 ou troupe.quendor@gmail.com