Orelsan va bientôt aller à la rencontre de son public pour son film Yoroï. Il a annoncé une tournée d'avant-premières à travers la France pour présenter son nouveau long-métrage. Le rappeur passera ainsi par Caen, Bordeaux, Lyon, Nice aussi par exemple.. Rien dans le Grand Est. Rien en Alsace.

Coécrit et réalisé par Orelsan, Yoroï met en scène le rappeur dans la peau d'Aurélien, un musicien qui après sa dernière tournée décide de s'installer au Japon avec son épouse, enceinte de leur premier enfant.

Sortie du film prévue pour le 29 octobre !