Le rappeur a récemment annoncé une grande tournée. Elle débutera en janvier 2026 et s'achèvera en décembre avec 10 dates de suite à l’Accor Arena de Paris. S'il estime que c'est encore un peu tôt pour teaser vraiment sur cette tournée, il a quand même lâché quelques informations. Il promet un truc de dingue ! Un nouveau show avec des nouveaux et des anciens morceaux mais surtout un nouveau décor, bcp bcp de mise en scène. Une scénographie parfaite pour les zéniths particulièrement pour Bercy… Le fait de rester 10 jours sans avoir démonter tous les soirs offrira plus de libertés. Il y aura aussi plusieurs invités

Ça s'annonce dingue !

Les premières préventes se sont tenues début octobre et ont permis d'écouler 300.000 places en seulement 24 heures, dont 212.000 en province et 95.000 à l'Accor Arena de Paris.