Si vous êtes lycéen, si vous êtes étudiant en pleine réorientation, alors c’est le moment de vous lancer ! La plateforme parcoursup est ouverte depuis ce matin 11h.

Parcoursup c’est quoi ? C’est une plateforme pour regrouper les vœux d’orientation et ensuite procéder aux affectations pour les études supérieures. C’est donc un moment clé ! L’objectif de parcoursup est de fluidifier le système d’orientation, et surtout éviter le tirage au sort.

Sur le papier, ça a l’air si simple. Dans la réalité, c’est bien plus compliqué.

Chaque élève pourra formuler jusqu'à 10 vœux différents, plus 10 vœux supplémentaires dans des formations en apprentissage. Il n'est pas nécessaire de classer les vœux : les élèves pourront choisir au moment des résultats d'admission s'ils acceptent ou non les différentes propositions. Les vœux peuvent être formulés jusqu'au 29 mars inclus.

A savoir qu’une fois les vœux formulés, il est nécessaire de remplir pour chacune d'entre elles un dossier de candidature. Pour chaque voeu, l'élève doit notamment rédiger un court « projet de formation motivé », une sorte de lettre de motivation.

Les jeunes seront ensuite pris en fonction de multiples critères : les notes, leur situation géographique, leurs centres d'intérêt, expériences etc …. Les réponses des différents établissements seront progressivement envoyées entre le 02 juin et le 15 juillet.

On vous accorde que ce n’est pas simple. Parcoursup s’apparente à parcours du combattant. On a une grande pensée pour tous les lycéens et étudiants concernés.

Pour sa cinquième année d'existence, Parcoursup propose quelque 19.500 formations différentes, dont 549 en Alsace soit 24 385 places. En 2020, plus de 10.5 millions de voeux ont été formulés, débouchant sur plus de 673.000 admissions.