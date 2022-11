Et quel commerce ! P. Diddy a décidé de racheter deux sociétés bien implantées sur le marché américain du cannabis. Une transaction pour la modique somme de 185 millions de dollars dans des régions où l’utilisation du cannabis est légalisée. Une fois ces rachats finalisés, P. Diddy sera à la tête de « la plus grande société du secteur du cannabis possédée par une personne noire ». C’est précisément pour cela qu’il veut se lancer dans ce business. Il veut plus d’inclusion, créer des opportunités pour les entrepreneurs noirs dans des industries dont on leur refusait traditionnellement l’accès il y a encore quelques années.