Après avoir connu des années de succès tant ensemble que séparément, Eric et Ramzy se réunissent à nouveau pour reformer leur duo légendaire dans une nouvelle émission. Ils seront les visages phares du tout nouveau télé-crochet intitulé « Comedy Class ». Leur mission ? Dénicher les futures stars de l'humour, les humoristes de demain.

En 8 épisodes captivants, Eric et Ramzy parcourront la France et la Belgique à la recherche de talents comiques, les encadreront et les mettront à l'épreuve lors de défis variés.

« Comedy Class » promet quelques surprises, notamment la probable participation d'humoristes renommés. Cette émission sera diffusée sur Prime Video en 2024.