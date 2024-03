Exposition Marvel Universe à Bâle

Plongez dans l'univers fantastique de Marvel à Bâle ! Cet événement d'envergure promet d'attirer un nombre impressionnant de visiteurs, marquant ainsi la première fois que cette exposition s'installe en Europe. Les visiteurs auront l'opportunité d'admirer de véritables costumes portés par des acteurs, des accessoires et des dessins originaux, offrant ainsi un aperçu des plus de 80 ans d'existence de l'univers Marvel. De Spiderman à Black Panther, en passant par Doctor Strange, Hulk, Captain America, et bien d'autres encore, tous les héros qui ont fait rêver des générations entières seront mis à l'honneur.

Cette exposition Marvel d'envergure se tient dès à présent et ce, jusqu'au 31 août à la foire de Bâle. Pour plus d'informations et pour réserver vos billets, rendez-vous sur le site officiel : https://www.superhero-exhibition.com/fr-ch/#exhibition

Le Printemps du Cinéma est en cours

Le principe du "Printemps du Cinéma" reste inchangé : 3 jours de cinéma au tarif unique de 5 euros, quelle que soit la séance ou le film, dans les cinémas participants. Profitez de cette occasion pour vous faire plaisir tout en soutenant les salles de cinéma du 68. Dans le Haut-Rhin, plusieurs salles participent au "Printemps du Ciné" : le Ciné Croisière de Cernay, le CGR de Colmar, le Kinépolis de Mulhouse ainsi que le Florival de Guebwiller. Le "Printemps du Ciné" se poursuit encore aujourd'hui et demain dans le Haut-Rhin.

Nouvelles collectes de don du sang

Une nouvelle opportunité s'offre aux personnes majeures, en bonne santé et volontaires pour participer à une collecte mobile de don du sang. Plusieurs collectes mobiles sont prévues aujourd'hui :

- À Rodern, rendez-vous dès 16h30.

- À Wattwiller, au complexe sportif de la commune, également à partir de 16h30.

- À Masevaux Niederbruck, à la salle polyvalente, dès 16h.

Pour demain, notez que les équipes de l'EFS seront mobilisées à Kaysersberg Vignoble, Steinbrunn-Le-Haut, Kunheim ou encore Metzeral. Retrouvez ces informations sur https://dondesang.efs.sante.fr/