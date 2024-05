Découvrez la comédie "Tu vas jamais me croire" à l'Entrepôt de Mulhouse dès ce soir

Ne manquez pas la pièce "Tu vas jamais me croire" à Mulhouse. Une phrase que nous avons tous prononcée, généralement annonciatrice de mauvaises nouvelles. Cette comédie ne fait pas exception.

Nicolas, un commercial tranquille et sans histoire, est marié à Nathalie, une avocate brillante. Un jour, il l'appelle en urgence : Nathalie découvre alors un corps sans vie dans leur salon. Les explications de Nicolas seront difficiles à croire. Ce scénario captivant promet de vous surprendre, comme l'assure l'équipe de production.

"Tu vas jamais me croire" est à voir ce soir, demain, et samedi à l'Entrepôt de Mulhouse. Infos et réservations sur lentrepot.org.

Retour du festival Musaïka à Mulhouse

Le festival mulhousien Musaïka célèbre les musiques et cultures du monde. Ce soir, rendez-vous au cinéma Bel Air pour la projection d’un film qui nous transportera au Cap-Vert, suivi d'un moment d’échange et de réflexion.

Le point culminant du festival aura lieu samedi avec des concerts gratuits en plein air et la découverte du village associatif au parc des Coteaux. Des animations pour enfants et familles, des ateliers de musique, ainsi qu'une buvette et une restauration seront proposés. L’entrée est libre.

Clara Morgane en guest demain au Paradis des Sources

Demain soir, Clara Morgane rejoint la revue du cabaret du Paradis des Sources de Soultzmatt pour une soirée unique. Elle chantera et dansera dans plusieurs tableaux du spectacle. À la fin de la soirée, elle se prêtera au jeu des photos et des dédicaces.

Pour assister à cette soirée exceptionnelle, réservez vos places en ligne sur https://leparadisdessources.com/

Vous avez le choix entre le spectacle seul ou une formule repas/spectacle.