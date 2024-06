Semaine du design à Blotzheim

Cette semaine, l'enseigne Happy Troc propose une semaine spéciale dédiée au design. Vous pourrez découvrir une exposition de meubles, de luminaires design et d'objets d'exception. L'objectif est de vous inspirer, de vous donner des idées, et si vous avez un coup de cœur, vous pourrez acheter l'un de ces objets. C'est comme au musée, en mieux ! L'entrée est libre et les enfants sont les bienvenus. Rendez-vous chez Happy Troc Blotzheim toute cette semaine jusqu'à samedi pour découvrir la semaine du design.

Le retour du festival des jardins métissés

Pour la 22ème année consécutive, le Parc de Wesserling accueille le Festival des Jardins Métissés. Cet événement permet de découvrir des jardins extraordinaires et éphémères, aménagés selon un thème particulier. Cette année, le thème est "Les fabuleux jardins de La Fontaine", inspiré des fables de La Fontaine. Au programme : des visites guidées des jardins, un étonnant sentier pieds-nus et sensoriel, et un extraordinaire potager textile et pédagogique. Le festival a débuté ce week-end et se tiendra jusqu'au 13 octobre, chaque jour de 10h à 18h. Pour plus d'informations et pour réserver, rendez-vous sur http://www.parc-wesserling.fr.

La Foire kermesse de printemps de Mulhouse

La Foire printanière s'installe chaque année sur le Champ de Foire de Dornach à Mulhouse. Elle est de retour cette année avec une nouvelle édition qui promet de nombreux plaisirs. Vous y trouverez des montagnes russes, des auto-tamponneuses, des carrousels pour les plus petits, et des jeux d'adresse. Sans oublier les stands de confiserie et de restauration. La foire kermesse de printemps est ouverte chaque jour jusqu'au 16 juin de 15h à 23h. Rendez-vous au Champ de Foire de Dornach.