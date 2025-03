Depuis le 6 janvier dernier, Ben Affleck est officiellement divorcé de Jennifer Lopez et il serait de plus en plus proche de son ex, Jennifer Garner. Elle l’a bcp soutenu durant sondivorce avec J Lo. Ils sont pratiquement inséparables ces dernières semaines. Ils ont été vus ensemble à l’occasion d’évenements liés à leurs enfants ( le couple a 3 enfants ensemble). Mais ces apparitions à répétition alimentent les rumeurs !

Les deux acteurs américains font très régulièrement la Une de la presse people outre atlantique !

Rappelons que Jennifer Garner est actuellement en couple avec John Miller. Ce dernier n’apprécie pas forcément ce rapprochement, notamment certains clichés où l'on voit Ben Affleck enlacer Jennifer Garner. Il leur demande de faire preuve de retenue.