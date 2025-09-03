À quelques mois, peut-être même quelques semaines, de son mariage avec Benny Blanco, Selena Gomez a célébré son enterrement de vie de jeune fille. Pour l’occasion, direction le Mexique. La chanteuse et actrice a pu profiter du soleil et de la mer avec ses amies proches. Un week end festif. Selena Gomez a décidé d’en partager un aperçu à ses abonnés sur son compte Instagram. Au programme : fêtes dansantes sur un yacht, restaurants glamours, photos complices etc …

De son côté, Benny Blanco profitait lui aussi de son enterrement de vie de garçon à Las Vegas. Ambiance caviar et soirée en club avec des amis proches.

En tout cas, Selena Gomez et Benny Blanco semblent désormais être sur la dernière ligne droite avant le mariage. Si la date exacte n’a pas encore été révélée, leurs fêtes respectives laissent penser que le grand jour approche à grands pas.