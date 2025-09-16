Il a commencé à l'annoncer sur ses réseaux le week end dernier et là c’est officiel : David Guetta va remplir le Stade de France pour la première fois de sa carrière. En réalité, le producteur de "Titanium" a déjà mixé dans l'arène de Saint-Denis : c'était le 5 juillet 2008 pour le concert géant "Unighted". Avec des artistes comme Martin Solveig ou encore Tiësto, il avait fait danser 80.000 clubbers.

18 ans plus tard, David Guetta sera donc de retour au Stade de France pour une date unique officialisée : rendez-vous est pris le samedi 13 juin 2026 pour un concert géant, en conclusion de son "Monolith Tour"

Début des préventes demain 10h. La mise en vente générale aura lieu ce samedi 20 septembre à 10h dans les points de ventes habituels