Le rappeur Orelsan annonce qu'il repart en tournée en 2026. Le rappeur précise que cette tournée débutera en Janvier prochain à Caen et se déroulera sur l’ensemble de l’année 2026. Et ce grand final : pas moins de dix dates d'affilée à l'Arena de Bercy, à partir du 9 décembre. Une tournée événement de 33 dates en tout avec passage par l’Alsace. D’ailleurs son passage à Strasbourg sera parmi les tout premiers de la tournée. Date fixée au 29 janvier prochain.

Les places vont être en vente à partir de ce mardi 30 septembre à 10 heures.