GUEBWILLER : C'est aujourd’hui que démarre Chop’in Gueb à Guebwiller, le week-end de la fête de la bière organisée par l’association des vitrines de Guebwiller. Au programme de ce week end : Braderie, animations blindtest, concerts. A partir de 18h, c’est la soirée des commerçants pour danser et s’amuser en famille avec vos commerçants Guebwillerois. Le programme sur la page Facebook Commerçants de Guebwiller.

ALSACE : Ce week end c’est également la 17ème édition de la Nuit des Musées dans toute la France et en Alsace. L’occasion pour vous d’accéder aux musées alsaciens gratuitement jusqu’aux environs de minuit. Vous pourrez également participer à différentes animations, des spectacles, des concerts ou encore des parcours ludiques. Toute la programmation à retrouver sur le site nuitdesmusees.culture.gouv.fr

BRUNSTATT : Demain et dimanche de 10H à 19H découvrez à la salle des sports municipale la 2ème édition du salon du bien être : artisanat et minéraux. un salon plus grand cette année pour proposer encore plus de découvertes d’ateliers bien-être, de soins naturels et de thérapies alternatives… L’entrée est à 3€, vous pouvez retrouver toutes les infos sur la page Facebook de Libre Events.