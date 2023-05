Soirée Karaoké ce soir à Mulhouse :

La soirée débute dès la sortie de boulot dans une ambiance festive et une décoration inédite Chez André, situé au 4 rue de la Justice à Mulhouse. Au programme : tarifs Happy Hours, bar à cocktails, tarte flambée maison et surtout une soirée karaoké présentée par Carlito. Il s'agit d'un concept de karaoké inédit, sans micro pour éviter les faux pas, mais avec une playlist au top ! Ne manquez pas cet événement ce soir à partir de 19h chez André à Mulhouse.

Laura Calu à l'entrepôt de Mulhouse :

Ce soir, demain et samedi soir à 20H30, l'humoriste française Laura Calu investit la scène de la salle mulhousienne avec son nouveau spectacle en rodage. Sur l'affiche du spectacle, l'ambiance est très romaine, très gladiateur ! En effet, Laura Calu va entrer dans l'arène de combat pour dénoncer les incohérences de notre époque, mais surtout pour affronter ses propres contradictions. Si vous souhaitez découvrir ce nouveau spectacle, rendez-vous sur le site lentrepot.org pour plus d'informations et pour réserver vos places.

Place à la journée citoyenne ce samedi :

Pensez à réserver votre journée de ce samedi 13 mai pour participer à la journée citoyenne organisée dans plusieurs communes du Haut-Rhin. Cette journée vise à inviter les citoyens à donner un peu de leur temps pour participer à la mise en valeur de leur ville ou village. Les activités proposées sont diverses et variées, allant des groupes de peinture, aux groupes de nettoyage, en passant par la jardinerie. Chaque commune organise sa journée de manière libre, mais toutes partagent les mêmes valeurs de solidarité et de convivialité. Si vous êtes intéressé(e) pour participer, sachez que les villes d'Ensisheim, Blodelsheim, Rouffach, Wittelsheim, Pfaffenheim et Battenheim, pour ne citer qu'elles, organiseront leur journée citoyenne ce samedi 13 mai.