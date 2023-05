Crédit: Wikimedia Commons by Selbymay

Hier, Clara Luciani a surpris ses abonnés Instagram en dévoilant sa grossesse et la préparation de son troisième album dans une publication. Elle a écrit : "Ces jours-ci, deux choses grandissent en moi : mon troisième album et..." suivi d'un émoji de poussin sortant de sa coquille. La publication était accompagnée d'une photo de Clara Luciani en studio, avec un casque sur les oreilles, devant un micro, vêtue d'un large t-shirt vintage à l'effigie de Mickey Mouse. Sur la photo, on pouvait voir son ventre déjà bien arrondi.

La chanteuse est en couple avec Alex Kapranos, le chanteur du groupe Franz Ferdinand. Celui-ci a commenté le post avec humour : "Un instant, s'il te plaît. Tu ne m'avais pas dit que tu... en train d'enregistrer un nouvel album!"