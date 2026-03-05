Pâques en Folie
Cette année encore, venez fêter Pâques au Parc de Wesserling ! Pour l’occasion, des milliers d’œufs sont cachés dans le parc de la Ferme ! Cette année, au Parc de Wesserling, Pâques en Folie met à l’honneur les fleurs printanières. L’événement se tient les 1er, 3, 4, 5, 6 et 8 avril 2026 dans le parc rural de la Ferme de la Manufacture. Tout au long de la semaine, venez profiter de nombreuses animations et activités ludiques et manuelles, avec notamment la traditionnelle chasse aux œufs pour les petits… et les grands ! Au programme : - Chasse aux œufs pour toute la famille ! Des centaines d’œufs en bois sont dissimulés dans le parc rural de la Ferme. Résolvez des énigmes et suivez des indices (pour tous les niveaux) afin de retrouver ces trésors en bois. Échangez-les ensuite contre un lot d’œufs en chocolat ! - Atelier créatif : fabriquez votre support de plantation, ajoutez-y du terreau et une graine de capucine, et prenez-en soin jusqu’à sa mise en terre. Repartez avec votre création… et votre propre plante ! - Grand jeu sur les fleurs printanières : tentez de répondre à cette question : comment s’appelle la cinquième saison ? - Zones de jeux : mölkky, pétanque carrée, Kubb, mémory géant… Partagez un moment convivial le temps d’un après-midi avec vos enfants, petits-enfants, neveux, amis… ! Informations pratiques : Réservation en ligne – Billetterie sur place Petite restauration sur place : tartes flambées, crêpes, bretzels, boissons chaudes et froides… et goûter du Lièvre de Pâques (un chocolat chaud + une crêpe choco-noisette ou un beignet à la confiture).
Lieu
68470 Husseren-Wesserling
Date
du 1er avril 2026 à 12h00
au 8 avril 2026 à 17h00