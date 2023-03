Crédit: Wikimedia Commons by Jean-Louis Zimmermann

Après ses deux fils nés de son union avec Ariane Quatrefages, Sevan 13 ans et Gabin 9 ans, le chanteur de 53 ans et coach de the voice kids vient d'accueillir son 3e enfant avec sa nouvelle compagne Charlène.

La jeune femme de 27 ans a donné naissance à un petit garçon. Le bébé a pointé le bout de son nez la semaine dernière à l’hôpital d’Ajaccio. Le petit, dont on ignore le prénom pour le moment, va bien maman aussi. On souhaite pleins de bonheur à toute la famille.