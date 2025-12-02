Paul Mirabel fait partie des nombreuses célébrités qui ont été victimes d'une usurpation d'identité. L'humoriste, qui a fêté ses 30 ans ce samedi, a vu son image être utilisée pour promouvoir une plateforme de cryptomonnaie. Un site a prétendu que l'humoriste aurait investi avec des gains rapides. Des escrocs n'ont en effet pas hésité à utiliser son image dans le but de soutirer de l'argent aux victimes. Mais comme on peut s'en douter, il s'agit bien d'une arnaque par usurpation d'identité.

Paul Mirabel que nous retrouverons bientôt dans une série. Il tiendra le rôle principal d'une série diffusée exclusivement sur Prime Video. Une fiction en six épisodes créée par Paul Mirabel lui-même, dont le tournage s'est déroulé entre Paris, Montpellier et l'Espagne cet été, raconterait les mésaventures d'un jeune humoriste. Aucune date de sortie n'a pour le moment été communiquée.