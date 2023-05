C'est la star hollywoodienne du moment. À 48 ans, il a été élu acteur le plus sexy. Il a connu un énorme succès dans la série "The Last Of Us". De plus, il joue dans le court métrage "Strange Way of Life", réalisé par Pedro Almodovar, qui a été présenté à Cannes sans la présence de Pedro Pascal lui-même. En effet, il a préféré assister à la remise de diplôme de sa sœur, Lux Pascal. À l'âge de 30 ans, elle a obtenu son diplôme après avoir passé 4 ans à la Juilliard School, un conservatoire supérieur de musique et des arts du spectacle extrêmement réputé à New York. Pedro Pascal continue d'éblouir le public avec ses performances et son soutien indéfectible envers sa famille.