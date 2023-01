L'équipe de France a fait face à de nombreux bouleversements au cours des derniers mois. Karim Benzema, Hugo Lloris et Steve Mandanda ont déjà annoncé leur retraite internationale. Et là c’est Olivier Giroud qui y pense très sérieusement. Le joueur de 36 ans se situe actuellement dans la moyenne d'âge de départ à la retraite des footballeurs. Et il admet être en pleine réflexion.

“Il faut savoir si j'ai encore envie de porter ce maillot bleu qui compte tellement pour moi, et je veux prendre du temps avant de prendre cette décision" a-t-il déclaré lors d’une interview.