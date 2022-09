La prochaine saison de The voice sera diffusée début 2023 mais le jeu des chaises musicales a commencé pour les fauteuils des coachs. Qui seront les prochains coachs? On sait qu'Amel Bent et Vianney ont décidé de poursuivre l'aventure, Marc Lavoine et Florent Pagny laissent leur place.

Qui pour les remplacer ? Peut-être un alsacien.. un artiste très populaire, Claudio Capéo. Selon le magazine public, il a été approché et serait très tenté .

Par contre on peut vous dire que Patrick Bruel, Clara Luciano et Stromae ont décliné l' invitation.