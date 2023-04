Pharrell Williams sera honoré lors des Grammys on the Hill Awards, une cérémonie qui récompense chaque année les élus et artistes qui se sont impliqués dans la reconnaissance des droits des auteurs. Outre ses succès musicaux, Pharrell Williams s'est distingué par son engagement en faveur de diverses organisations, telles que Black Ambition ou encore YELLOW. Il s'est également investi auprès de l'ancien gouverneur de Virginie pour faire du 19 juin un jour férié national commémorant l'émancipation des esclaves dans les États américains du Sud.

La cérémonie des Grammys on the Hill Awards aura lieu à Washington le 26 avril prochain.