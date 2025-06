Billboard France vient de publier son classement des anciens candidats de la Star Academy les plus écoutés en streaming, et c'est le Manchois Pierre Garnier qui s'impose en tête. Il surclasse tous les anciens : Jennifer, Nolwen Leroy, Gregory Le marchal ! Pierre Garnier est l'artiste Star Ac' le plus streamé de l'histoire du télécrochet.

En 2eme position, on retrouve Jenifer. Helena Bailly est 3eme !

Un classement à nuancer tout de même ! Nous sommes en plein dans "l'ère du streaming". Aujourd'hui, 27 millions de Français écoutent leur musique en streaming. Autant dire que les compteurs explosent plus vite, et surtout plus fort que dans les années 2000…