Le 16 mai 2026, la France tentera sa chance au grand concours de l’Eurovision. Mais la question chaque année est de savoir quel artiste aura le plaisir de représenter notre pays.

Selon le journaliste Fabien Lecœuvre, Pierre Garnier aurait toutes ses chances. Le gagnant de l’édition 2023 de la Star Academy ferait partie d’une "liste" regroupant plusieurs grands chanteurs français. Ce n’est pour l’instant qu’une rumeur… Nous verrons si cela se confirme ou pas !

Ce qui est certain, c’est que Pierre Garnier vient d'annoncer la sortie d'un album live, enregistré à domicile au Zénith de Caen en mars 2025. Un album à découvrir dès le 14 novembre et qui promet d’être monumental. Il contiendra, en effet, deux disques et 22 titres au total.