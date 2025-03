L’heure est à la consécration pour Pierre Niney. Le film dans lequel il joue le rôle principal, le Comte de Monte Cristo, est un énorme succès avec plus de 9 millions de spectateurs.

L’heure est aussi à la revanche pour l’acteur. Dans une vidéo, Pierre Niney s’adresse à son ancienne professeure de français du secondaire. Lorsqu’il lui a dit qu’il voulait être acteur parce qu’il aime le grands textes, elle a tenté de l’en dissuader. Disant qu’avec de tels résultats , il ne fait pas commencer à rêver. Concluant par “vous êtes quand même assez médiocre !”

Il est aujourd'hui fier de lui prouver qu'elle avait tort.. Et il le fait avec humour via une video dans laquelle il déclare : Si vous regardez cette vidéo, je vous souhaite simplement le meilleur et je n’ai rien d’autre à vous dire que belle route à vous". Avant de faire semblant de lire la réédition du roman d’Alexandre Dumas, avec une photo de lui sur la couverture…

Suite à cette vidéo, l'acteur a été accusé de "prof-bashing". Certains critiquent la divulgation du nom de son ancienne professeure, estimant que cela l’expose davantage au harcèlement. Pierre Niney a tenu à répondre sur X en précisant qu’il n’a "évidemment" pas donné le vrai nom de sa professeure. “La plupart étaient d’ailleurs brillants et encourageants et m’ont donné goût au théâtre ! Et eux, je les cite souvent en interview”, ajoute-t-il.