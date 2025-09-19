Il l'a fait ! Un an après le succès du "Comte de Monte-Cristo", Pierre Niney a tenu sa promesse. Auprès de ses abonnés, qu'il surnomme ses "t-rex", l’acteur s’était engagé à se tatouer si le film dépassait plusieurs millions d’entrées. Le Comte de Monte Cristo a été vu par 13 millions de français. Pierre Niney a tenu parole et il s’est fait tatouer un motif inspiré de l’univers d’Alexandre Dumas. On y voit Edmond mettant le cap vers son destin

Pierre Niney clôt ainsi sa folle aventure cinématographique avec “ Le Comte de Monte Cristo”