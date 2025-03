Avec plus de 9,4 millions de spectateurs, "Le Comte de Monte-Cristo" s'est imposé comme un immense succès populaire et a dominé les nominations aux César avec 14 catégories, dont celle du Meilleur acteur pour Pierre Niney. Mais, malgré ses nombreuses nominations, le film est reparti avec seulement 2 prix techniques : meilleurs costumes et meilleurs décors.

Petite déception donc pour Pierre Niney qui a toutefois réagi avec élégance. Sur les réseaux, il a félicité les équipes décors et costumes et a rappelé que pour lui la plus belle récompense est l'accueil du public pour ce film. Qu’il s’estime honoré d’avoir participé à ce beau projet ! Il a conclu en donnant RDV à ses fans bientôt, vers de nouveaux rêves ...

A noter que le film "le Comte de Monte Cristo" a obtenu le César des Lycéens, attribué par plusieurs classes de Terminale. La remise officielle aura lieu le 26 mars à la Sorbonne, un prix qui "réchauffe le cœur" de Pierre Niney,