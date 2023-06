Pendant sa tournée Summer Carnival, l'artiste a fait escale à Londres pour deux soirées dans le cadre du festival British Summer Time.

Lors de l'un de ses concerts, elle a été surprise de recevoir un brie de Meaux, originaire de la Meuse, lancé sur scène par un spectateur...

Et pour aggraver les choses, le lendemain, lors d'un autre concert dans la capitale anglaise, un spectateur lui a jeté un sac en plastique contenant les cendres de sa mère...

Une vidéo de cet incident est devenue virale sur les réseaux sociaux, montrant la chanteuse regardant le sachet et déclarant : "Je ne sais pas trop quoi penser de ça." Elle a ensuite posé le sac sur la scène et a poursuivi sa performance en interprétant sa chanson "Just Like a Pill".