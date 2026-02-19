L’info est folle ! Le chanteur américano-cubain tentera l'été prochain d'entrer dans le Guinness Book. Il espère battre le record du monde du nombre de personnes portant des perruques chauves lors d'un concert.

Depuis plusieurs années, les fans de Pitbull transforment chaque concert en concours de sosie. Le rappeur américano-cubain a bien saisi le caractère viral d'un public entièrement chauve et s'en sert comme outil de communication pour ses tournées. Pitbull tentera cette performance lors de son concert le 10 juillet prochain à Londres, à l'occasion du festival BST Hyde Park.