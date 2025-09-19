Pop & Elektronacht - Willman + Turfu + Panda Drumaschine
Au milieu du froid de l’hiver, Art’Rhena se transforme en dancefloor géant. Trois groupes français et allemands monteront sur scène pour nous réchauffer aux sons pop et électro, et ce jusqu’au bout de la nuit ! Venu tout droit de Freiburg, le duo Willman mélange pop, rap & sons électro sur des notes de synthé et de batterie aux rythmes puissants et dansants. Turfu, ou comment faire de l’électro avec un accordéon et une batterie ! Le duo arpente les routes de France avec sa musique festive, mélange de techno et d’électro-house. Le trio colmaro-mulhousien Panda Drumaschine propose une musique électro mixée au beatbox et au synthé des années 80. Entre composition et improvisation, une musique hypnotique pour finir la soirée en beauté.
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 21 février 2026 à 20h00
au 21 février 2026 à 23h00
Organisateur