Et attention la relation qu’on prête à Jennifer Aniston est dingue : les rumeurs évoquent une possible histoire entre l’actrice américaine de 54 ans et le chanteur Harry Styles 29 ans…

L’artiste serait tombé sous le charme de l’ancienne actrice de Friends. Des proches de Jennifer Aniston ont confié que l’actrice était bel et bien présente à Los Angeles pour assister au concert de Harry Styles. Lors d’interview, elle l’a décrit comme étant «amusant, intellectuel, un homme qui réussit». De son côté, l’interprète de «As it was» a confié que Jennifer Aniston était son tout premier amour dans la vie. Affaire à suivre !