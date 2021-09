Excellente nouvelle : le parc d'attraction allemand Europa-Park recrute en ce moment du personnel.

Sur place, pas moins de 100 postes sont à pourvoir. Tous les secteurs ou presque sont concernés. Puisque du personnel pour les secteurs de l'hôtellerie, la restauration, des boutiques, des attractions aussi. Et puis au-delà du parc d'attractions , il y a Rulantica. Le parc aquatique recurte également. Des postes de maitre-nageurs sont à pourvoir.

Si l’un de ces postes est susceptible de vous intéresser, sachez qu’une vaste campagne de recrutement est en cours et les postulants alsaciens sont plus que bienvenus. Pour les dirigeants d'Europa Park, il est important d avoir des salariés francais. "C'est toujours très intéressant de recruter des collaborateurs français car ils peuvent répondre aux questions de nos visiteurs francophones. On a actuellement 25% de clientèle françaises au sein des différents parcs. Des clients qui viennent de France mais aussi de Suisse et du Benelux. Lorsque des salaries peuvent échanger avec eux c'est un avantage pour nous" nous explique Séverine Delaunay directrice marketting et responsable communication pour Europa Park

POur postuler, il suffit de se rendre à l'un de sjobs dating. Un premier est organisé en ce mardi 6 septembre mais en Lorraine. Les alsaciens eux pourront s erendre samedi au Zénith de Strasbourg afin de tenter leur chance. Ce job dating spécial Europa Park et Rulantica aura lieu entre 9 et 17h.

Venez avec votre CV, une lettre de motivation et votre masque bien sûr.

Pour postuler, il faut :

- être majeur

- être flexible au niveau des horaires

- avoir la capacité de se déplacer ( avoir le permis)

- des notions courantes d'allemand sont exigées.

Toujours à propos d’Europa Park, si vous souhaitez vous y rendre, non pas pour travailler mais pour vous amuser, c’est possible , le parc est ouvert mais attention on vous rappelle que, depuis le 16 août, l'entrée est conditionnée à la présentation d'un pass sanitaire valide pour l'ensemble des visiteurs âgés de plus de six ans. Une mesure sanitaire dictée par le Bade-Wurtemberg.