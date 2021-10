Oui c’est vrai, il n’y a pas de mer chez nous dans le Haut-Rhin ! Peu importe, mer ou pas, on peut pratiquer la plongée sous-marine chez nous aussi ! Les membres du club AS mulhousienne plongée eux ne se privent pas de ce bonheur et ils proposent de partager cette passion car avant toute chose ce club est un club de passionnés. “On est avant tout un groupe de copains avec une passion commune : la plongée. Chez nous, on est vraiment sur un format familial. Nous on ne parle pas d' adhérent mais d' un futur copain qui vient chez nous. C' est vraiment l'esprit de camaraderie qui nous anime avant tout.” explique Roland Kehrli, président du club AS Mulhousienne Plongée .

Au quotidien, c’est à la piscine Pierre et Marie Curie que les entraînements sont organisés. Mais surtout, les plongeurs mulhousiens ont l’opportunité de se régaler dans les sites naturels du coin : les lacs de montagnes, les gravières aussi. Dont une en particulier acquise avec une nouvelle association de club du grand Est : la gravière du fort située à Holtzheim. Roland Kehrli précise : “On a la chance de pouvoir pratiquer dans de superbes conditions avec une biodiversité géniale et un site complètement préservé, réservé et dédié à la plongée. C’est un bel outil où on peut s’épanouir au quotidien.”

A savoir également que durant l'année et lorsque les conditions le permettent des séjours en mer sont organisés. En mer méditerranée ou encore en mer rouge par exemple

Aucune qualité ni aptitude particulière n' est nécessaire. La plongée est accessible à tous. Et les bonnes sensations sont garanties : “Sous l’eau, c’est absolument fabuleux . C' est la sensation d’apesanteur, de la flottabilité sous l’eau. On est là, on est libre . C' est vraiment ouvert à tous et on peut se faire plaisir très rapidement ." précise encore M.Kehrli.

Le club comptait 65 inscrits l’année dernière mais la crise sanitaire a un peu freiné la reprise de licence. Une baisse de 20% est constatée .

Pour se détendre, pour se déconnecter, n’hésitez pas à tenter cette discipline, la plongée avec bouteille. Pour cela, il suffit de vous rendre avec maillot et serviette, un lundi soir 19h15 sur le parvis de la piscine Pierre et Marie Curie de Mulhouse. Chaque semaine des baptêmes sont proposés gratuitement

(Le matériel est prêté, pas d achat nécessaire)