C’est parti pour une nouvelle saison de Ligue Magnus. La Ligue Magnus, pour celles et ceux qui l'ignorent, c’est le championnat Elite de Hockey sur glace. Notre équipe des Scorpions de Mulhouse font partis de ce championnat. Le club haut-rhinois lancera cette saison avec la réception ce soir des Aigles de Nice.

Avant d’entamer la nouvelle saison, dressons le portrait de cette équipe car il y a eu pas mal de changement. 11 joueurs ont quitté l’Illberg à la fin de la dernière saison, neuf sont arrivés. Moyenne d’âge de l’équipe : 25 ans.

Alexandre Gagnon, l’entraineur, a précisé avoir recruté en fonction des profils des joueurs. Le coach a jeté son dévolu sur des garçons capables de faire basculer une rencontre grâce à leur aptitude en termes de force, de vitesse ou d‘expérience tout simplement.

Du côté des gardiens : Quentin Papillon a quitté le club mulhousien. Ce dernier avait habitué l’Illberg à gagner les matches pratiquement à lui tout seul. Mais la relève sera assurée par Anthony Morrone. Anthony qui a déjà toute la confiance de l'équipe !

Au vu de ces informations, c'est clair ! Cette équipe des scorpions de Mulhouse a un beau potentiel, elle est séduisante et semble bien équilibrée avec une défense étoffée et un mix parfait entre vitesse et puissance physique devant la cage. Une belle saison s'annonce même si .... il y a quelques points noirs !

La suspension d’abord d’Alexandre Gagnon. L’entraîneur principal regardera le spectacle depuis les tribunes. Il a écopé de six matches de suspension dont quatre avec sursis pour avoir exprimé de vives critiques envers le corps arbitral en mars dernier. C’était lors du match contre Angers.

Et puis les Scorpions de Mulhouse débutent la saison avec 6 points du pénalités infligés par la Commission nationale de suivi et de contrôle de gestion.

Malgré tout, l'objectif des hockeyeurs haut-rhinois est le même : atteindre les play-offs. Les Scorpions de Mulhouse ont bien l’intention de débuter cette nouvelle saison par une victoire ce soir.

Le match Mulhouse-Nice débutera à 20h, il se jouera à la patinoire de l’Illberg en présence des supporters.

Florfm est très fier d'être partenaire officiel des Scorpions de Mulhouse cette année.