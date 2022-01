Les jeunes alsaciens ont repris le chemin de l’école lundi dernier, le 03 janvier. Moins d’une semaine après la reprise, le gouvernement modifie déjà le protocole sanitaire et annonce un allègement... Mais un allègement léger qui concerne uniquement le parcours de dépistage des cas contacts.

On vous rappelle tout d'abord que, depuis la dernière rentrée scolaire, si un élève est testé positif dans une classe, tous ses camarades sont soumis à un protocole de 3 tests : un test PCR ou antigénique à faire le jour même, puis deux autotests négatifs à J+2 et à J+4. Et ce protocole devait être répété à chaque cas positif parfois donc d’un jour à l’autre. Un casse tête pour les parents, les enseignants et un supplice pour les enfants soumis à de multiples tests de dépistage.

Le nouveau protocole a donc assoupli cette règle : désormais, les élèves ne devront plus avoir à recommencer le parcours de trois tests à chaque nouveau cas positif dans leur classe. Les résultats d’un test seront valables 7 jours.

Le ministre de l’éducation nationale a reconnu que la situation est actuellement compliquée. “ Nous savions que janvier serait difficile. La solution de facilité aurait été de fermer les écoles mais mon combat est que l’école reste ouverte au maximum” a-t-il indiqué sur le plateau de CNews. Avant d’ajouter que la pénurie des autotests est en voie de ne plus exister. 10 millions d'autotests seront distribués dans les pharmacies selon les autorités de santé d'ici la fin de la semaine.