Puces des couturières à Riedisheim
Le 28 septembre a lieu le marché aux puces des couturières organisé par l’association C’riedi. L’occasion de venir chiner des tissus, magazines, fils, petites merceries, laine…. L’affûteur Nonno de Didenheim sera présent pour rendre à vos ciseaux, couteaux et même lames de tondeuses une seconde jeunesse. Ouvert de 9h30 à 17 h à l’Aronde de Riedisheim, 20 rue d’Alsace, accès aux personnes en situation de handicap. Petite restauration sur place.
Lieu
68400 RIEDISHEIM
Date
du 28 septembre 2025 à 9h30
au 28 septembre 2025 à 17h00
