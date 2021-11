Le maintien du pass sanitaire pour les 65 ans et plus sera conditionné à la 3eme dose à partir du 15 décembre. A partir de cette date, les pass sanitaires des français âgé de plus de 65 ans sera désactivé au bout de 6 mois et 5 semaines, en absence de 3e dose. ( Précision apportée ce matin par le porte parole du gouvernement Gabriel Attal)