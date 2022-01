Comme tous les ans, le JDD s’associe à l’Ifop pour dresser le classement des 50 personnalités préférées des français. Top 3 des personnalités masculines : Omar Sy 3ème puis Thomas Pesquet et Jean Jacques Goldman. Du côté des femmes : On retrouve Florence Foresti à la 3ème place, Marion Cotillard 2ème et Sophie Marceau à la tête du classement.

Découvrez le classement complet sur le site du JDD.