Qui sera la nouvelle Miss Excellence Alsace ? Qui succèdera à Rhénane Tritsch ? Nous le saurons dimanche à l'issue de l’élection régionale.

Rappelons pour commencer que “Miss Excellence” est le concours de beauté qui a été fondé par Geneviève de Fontenay en 2010. Ce concours respecte aujourd’hui encore les valeurs que la présidente d’honneur a toujours défendue comme nous le confirme Dominique Bray président du comité miss Excellence Alsace : “ Nous avons gardé les valeurs que prônaient Mme Geneviève de Fontenay. Des demoiselles qui soient bien dans leur tête, élégantes avec beaucoup de qualité de coeur. Voilà ce que représente le concours que nous représentons aujourd'hui. Chez nous les candidates ne sont pas des numéros. C'est familial avant tout."

Cette année, elles seront treize candidates à concourir. Des jeunes femmes, âgées de 17 à 24 ans. Dont une majorité de Bas-Rhinoises. Seules 3 prétendantes sont originaires du Haut-Rhin : Sophie et Bettina toutes deux originaires de Colmar. Laurine d’Habsheim.

Mais qu’elles soient haut-rhinoises ou bas rhinoises, elles sont toutes très enthousiastes à l’approche du Jour J : “ Elles sont toutes très motivées, réceptives et elles sont jolies. Vraiment je vous assure que c' est un plaisir cette année et parmi elles il y a donc la future ambassadrice de notre région Alsace. " explique avec enthousiasme le président du comité.

L’élection prévue dimanche aura lieu à nouveau au Paradis des Sources à Soultzmatt. Et une fois de plus, le show mêlera élection et spectacle avec des tableaux issus des professionnels du cabarets et les passages des candidates.

Il y aura des passages en robe de soirée, en tenue balnéaire, en robe de mariée mais avant toute chose c’est un tableau sportif qui va être proposé en ouverture et ce n’est pas un hasard. Il y a un intérêt pour les candidates:

Dominique Bray explique : “Les candidates vont pouvoir se lâcher complètement parce qu'il va y avoir du stress, c'est inévitable. Autant leur permettre de se défouler librement pour qu'elles lâchent tout ce stress pour qu'elles soient plus à l'aise pour les passages suivants."

Les candidates se préparent activement depuis un mois. Elles sont dans les starting blocks. Public et jury auront la lourde charge de les départager et de désigner la Miss et ses 4 dauphines. Jury composé notamment de Paul Poulaillon, Jean-Yves Rousseau, Magali Magail, manager générale de l’ASPTT Mulhouse, la capitaine de l’équipe de volley aussi Léandra Olinga Andela. Mais également la journaliste Florfm, Déborah Verkamer.

À noter que Miss Excellence Alsace représentera notre région lors de l’élection de Miss Excellence France. Élection prévue dans le Cher à Saint-Amand-Montrond le 14 mai. L’élection de Miss Excellence Alsace est quant à elle prévue ce dimanche au paradis des sources de soultzmatt. Vous pouvez réserver votre place dès maintenant en appelant le 07.82.52.41.19.

Vousp ouvez aussi voter en ligne pour votre candidate favorite via le lien suivant : https://www.helloasso.com/.../even.../miss-excellence-alsace