QUI SONT LES CANDIDATS DE LA PROCHAINE SAISON DE CELEBRITY HUNTED (JEU D’AMAZON PRIME VIDEO) ?

Crédit: Wikimedia Commons by Georges Biard

Il y a quelques mois, Amazon prime vidéo sortait son émission "Celebrity Hunted”. Le principe ? Des célébrités doivent disparaître de la circulation pendant 10 jours, des traceurs sont à leur trousse pour les retrouver. Pour la nouvelle saison qui est en train d’être tournée, on retrouvera notamment Mcfly et Carlito en duo ou Jarry et Jenifer.