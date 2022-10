ACTUALITES LOCALES

Nouveau record samedi à Haguenau. La Maison Adam – Les Charcutiers d’Alsace a préparé 2363,46 kg de choucroute, soit 863,46 kilos de plus que le précédent record. On vous rappelle que cette choucroute a ensuite été vendue au profit d’une association qui aide les femmes atteintes d’un cancer du sein. (une tonne de chou, 200 kg de pomme de terre, 5.000 knacks et saucisses et 400 kg de viande.)

Coup d’envoi d’une grande collecte sur Tiktok : Collecte dont l’objectif est de récolter 1200 jouets pour autant d’enfants suivis par l’association sundgauvienne Les 2 roues de l’espoir. En 2 mois… parce que dans 2 mois ce sera pratiquement Noël. C’est le mulhousien Jimmy Laravine qui est à l’origine de cette initiative qui s’appelle l’évènement du sourire. Il s’est associé avec d’autres influenceurs comme Scarly par exemple. Ils espèrent récolter des jouets neufs ou anciens, des jeux, des peluches etc. Si l’objectif est atteint il y aura des remises de jouets à des enfants défavorisés à Guebwiller, Saverne et Altkrich mi décembre.

Nouvelle Miss 15/17 ALSACE : Ce weeek-end, Pauline Kopff a été élue Miss 15/17 ALSACE.

Belle opération menée en faveur des étudiants de Mulhouse. Plus de 200 vélos d'occasion ont été offerts ce week-end aux étudiants mulhousiens par l'agglomération de Mulhouse. Un appel aux dons avait été lancé auprès de la population dans un but écologique mais aussi d’aide à la mobilité pour les étudiants. A savoir que chaque étudiant est reparti avec un vélo, un casque et un antivol sans débourser le moindre centime. Un nouvel appel aux dons pourrait être lancé au printemps.

ACTUALITE MUSIQUE

Clara Luciani annonce la réédition de son album Coeur : Cette réédition sortira le 25 novembre prochain et comprendra 4 titres inédits dont une adaptation en français d'un tube d'ABBA. Il s’appellera Coeur encore. Pour rappel, Coeur s’est, pour l’instant, vendu à un peu plus de 266 000 exemplaires.

ACTUALITE NETFLIX

La série Dahmer approche d'un nouveau record : Après avoir été déjà le meilleur lancement de la plateforme, Dahmer pourrait accomplir l’inenvisageable : battre le record de visionnage de Squid Game. Vu le rythme de la série, il se pourrait que l’histoire du cannibale de Milwaukee dépasse le succès qu’est «Squid Game». Et donc faire mieux qu’1,5 milliard d’heures de visionnage.