ACTUALITES NATIONALES

Une nouvelle cérémonie de récompense voit le jour en France : "Les Flammes !" C’est le nom de cérémonie qui célèbrera les cultures populaires. Les Flammes est née parce que de nombreuses voix se sont élevées ces dernières années contre la sous-représentation voire l'absence du rap ou de la musique dite "urbaine" dans les autres cérémonies comme les victoires de la musique. “Les Flammes’ la cérémonie aura lieu le 11 mai 2023 depuis le Théâtre du Châtelet à Paris. Il y aura une vingtaine de catégories en tout !

Où trouver de l'essence ? Alors que de nombreuses stations-service sont fermées dans plusieurs régions françaises, des applis permettent de repérer les endroits où il reste des carburants. Et elles sont très téléchargées ces derniers jours. Les trois applis les plus téléchargées en ce moment sur smartphone en France, devant TikTok, Instagram et autres, sont Essence gasoil Now, Station la moins chère et Essence&Co. Il y a aussi FuelFlash, Gaspal…

WhatsApp devrait bientôt proposer un abonnement Premium : Les membres du programme peuvent en effet découvrir un menu WhatsApp Premium sur la dernière version de l'application. En le parcourant, ils peuvent voir ce qu’apportera l’abonnement. Ils auront par exemple la possibilité de créer des liens de contacts personnalisés en mettant, par exemple, le nom d’une entreprise. Ce lien n’est pas immuable, il pourra être modifié une fois par trimestre. Avec WhatsApp Premium, il sera aussi possible de partager un compte unique avec plusieurs collaborateurs. Jusqu’à 10 personnes pourront le gérer. Un service qui peut intéresser les entreprises. Quant au grand public, il a peu d’intérêt à basculer dans cet abonnement mensuel. WhatsApp Premium n’est pour le moment visible que dans la version bêta de l’application sur Andoid. Sur iOS, c’est à travers TestFlight. Le déploiement officiel n’a pas encore été annoncé, pas plus que le prix de l’abonnement qui pourrait varier selon les pays.

ACTUALITE LOCALE

Belle saison pour les Vendanges en Alsace : Les vignerons s'attendaient à une très petite récolte, finalement les pluies de la fin du mois d'août ont sauvé les rendements. La récolte devrait tourner à un peu plus de 900.000 hectolitres, au-dessus des prévisions.

ACTUALITES TV

TF1 confirme le retour de The Voice Kids pour 2023 : Alors que la saison 8 de "The Voice Kids" s'est achevée samedi avec la victoire de Raynaud, TF1 confirme le retour de l'émission en 2023 avec du changement. Avec un nouvel panel de coachs : Slimane et Nolwenn Leroy rejoignent Kendji Girac et Patrick Fiori dans les fauteuils, et remplacent Julien Doré et Louane.

Le casting de la saison 3 de “Lol, qui rit, sort!” dévoilé : On vous rappelle le principe de ce jeu diffusé sur Prime Video. Plusieurs personnalités sont enfermées une journée ensemble dans un studio. Il est formellement interdit de rire. Ceux qui rient sont éliminés. Le gagnant remporte 50 000 euros pour une association. Alexandra Lamy, Ramzy Bedia, Gérard Darmon, Audrey Fleurot, Camille Lellouche ou encore Tarek Boudali ont déjà participé. Pour cette 3e saison nous retrouverons Jonathan Cohen, Géraldine Nakache, Leïla Bekhti, mais aussi Virginie Efira, François Damiens et Pierre Niney… Aucune date de diffusion n'a pour l'instant été annoncée pour cette saison 3, qui se déclinera en six épisodes.