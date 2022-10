ACTUALITES NATIONALES

De nouvelles règles pour le démarchage téléphonique par des commerciaux : Un décret a été publié avec de nouvelles règles. À partir du 1er mars prochain, les démarcheurs téléphoniques pourront appeler entre 10h et 13h, puis entre 14h et 20h du lundi au vendredi. Plus les week end, plus les jours fériés non plus. En cas d’infraction, ces derniers se risqueront à 75 000 € si le consommateur est un particulier, et à 375 000 € d’amende si c’est un professionnel.

Des nouveaux mots vont faire leur apparition dans le dictionnaire : Pour l’édition 2023 débarquent donc des noms comme la gênance. L’éco-anxiété, le covid long, les instagrameurs mais aussi “brouteur" soit escroc d'internet. Plusieurs expressions africaines ont également été intégrées aux nouveaux dictionnaires. Notamment "go" qui désigne une jeune fille ou, dans l'argot ivoirien, une petite amie. On retrouve également "babtou fragile", pour désigner familièrement une personne blanch.

La remise carburants sera prolongée : La Première ministre, Elisabeth Borne était l'invitée du JT de 20h de TF1 hier soir pour parler de la pénurie de carburants et évoquer les différents moyens pour sortir de cette crise. Elle a annoncé que la remise de 30 centimes sera prolongée jusqu'à mi-novembre.

ACTUALITE LOCALE

Nouvelle plateforme crée par un Alsacien : Vincent Schillinger, habitant d’Ebersheim et ancien nageur de haut niveau, a créé le site "EducaSwim" pour faciliter la vie des professeurs des écoles et des enfants quand sonne l’heure du cycle piscine.

Une Alsacienne remporte une coupe : Roxane Hinderer remporte la coupe d'Alsace des fleuristes lors des Journées d'Octobre à Mulhouse.

ACTUALITE MUSIQUE

Réédition de l’album Equals de Ed sheeran : Ed Sheeran a décidé de prolonger le succès de son album "Equals". Le 4 novembre, le chanteur sortira une réédition de son dernier disque avec plusieurs titres en français. Notamment son duo avec Vianney. Call on me.