ACTUALITES INTERNATIONALES

Un énrome Show est prévu pour l'ouverture du mondial de foot : Le 20 novembre prochain sonnera le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Et comme à chaque fois, la cérémonie d'ouverture s'annonce grandiose. Pour animer la soirée, trois stars internationales ont été citées : Shakira devrait partager la scène avec l'artiste britannique Dua Lipa et le groupe sud-coréen BTS. Concernant l hymne du mondial, il assuré par Gims et l'artiste portoricain Ozuna. C est le titre son "Arhbo" .

Karim Benzema remporte le Ballon d'Or 2022 : 24 ans après Zinedine Zidane, Karim Benzema lui a succédé et est devenu le cinquième joueur français de l'Histoire à remporter le Ballon d'or.

Bonne nouvelle pour les fans de Marvel : Disney a confirmé la sortie le 9 novembre de l' un des blockbuster les plus attendus de cette fin d'année : Black Panther 2. Une sortie non pas sur Disney plus mais dans les salles de cinéma françaises. Le groupe Disney menaçait de réserver cette sortie à sa plateforme parce qu’il contestait le délai entre sortie ciné et diffusion télé. Des discussions vont s'ouvrir sur cette question.

ACTUALITE LOCALE

Stromae passera en Alsace : Stromae a décidé de prolonger son retour sur scène. Après une tournée déjà complète au printemps, le chanteur belge annonce de nouveaux concerts à l'automne 2023 dont une date à Paris La Défense Arena, le 02 décembre 2023. Mais dans cette liste de dates supplémentaires, il y a Strasbourg. Stromae sera au Zénith de Strasbourg le 9 novembre prochain. 2eme date alsacienne puisque l' artiste belge sera de passage dans la capitale alsacienne le 22 mars avec son Multitude Tour.

Nouvel Escape-Game écolo en Alsace : Le nom de cet Escape-Game est "Remue-méninges au frigo". Le jeu propose plusieurs énigmes à résoudre sur le thème de l'environnement pour vous inciter à faire des économies d'énérgie. Cet Escape-Game est accessible à partir de 8 ans et les équipes sont composées de 6 joueurs maximum.

3 nouvelles Peugeot électriques seront bientôt produites à Mulhouse : Carlos Tavares l'a annoncé lors du Mondial de l'auto à Paris. 3 voitures électriques seront produites sur le site situé dans le Haut-Rhin : la 308, la 308 break et la 408 électrique.

ACTUALITE MUSIQUE

Le groupe BTS va devoir faire une pause dans leur carrière musicale : Les membres du célèbre groupe sud-coréen vont être dans l’obligation de faire leur service militaire. Une exemption était un temps évoquée pour ces stars internationales.