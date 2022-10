ACTUALITE NATIONALE

Soprano et Zizou ont réservé une petite surprise à des élèves Marseillais : Des élèves de 6e du collège Henri-Barnier de Marseille ont dû se prêter à un exercice de dictée.. Et de cette dictée ils s’en souviendront longtemps. Car ce n’est pas le prof qui a dicté mais Zizou et Soprano. Les élèves n’avaient pas été avertis avant leur arrivée.. L’opération était organisée par l’association Ela qui lutte contre les leucodystrophies. Les élèves seront notés par leur prof mais les 2 stars ont aussi été évaluées par les élèves. Ils ont eu la mention peut mieux faire. Les élèves trouvent qu’ils dictaient trop vite !

Nouveau chiffre record pour Netflix : Après avoir perdu plus d'un million d'abonnés au premier semestre, Netflix retrouve des couleurs. Le géant du streaming a attiré 2,4 millions d'abonnés supplémentaires cet été et explose son record historique. Plus de 223 millions d'abonnés dans le monde. Netflix peut compter sur le retour de séries comme Emily in Paris, The Crown ou encore de séries comme Dahmer.

Aujourd'hui, c'est la journée internationale des cuisiniers : Cette journée a été créée en 2004 en France. Une journée à la base pour susciter une véritable reconnaissance de la profession de chef à travers le monde, en les impliquant dans des événement caritatifs et des compétitions culinaires. Bon à priori en France, c’est mission réussie : entre Top Chef, Objectif Top Chef, le Meilleur Pâtissier , Masterchef...

ACTUALITE LOCALE



Le lycée des métiers de Charles de Gaulle à Pulversheim va fermer : Le lycée des métiers Charles de Gaulle de Pulversheim fermera ses portes d'ici 2025. Une décision que la région justifie par les performances énergétiques de l'établissement et son faible taux de remplissage.



Nouvelle victoire pour un Alsacien : Lucas Hecht a terminé troisième pizzaïolo le plus rapide du monde, au championnat qui se tenait à Rome. Une consécration pour ce Colmarien d’origine, qui ne semblait pas destiné a priori à devenir pizzaïolo.