ACTUALITE NATIONALE

Leclerc rappelle des compotes vendues dans ses magasins en France. Les produits présentent un risque sanitaire élevé. Il s'agit de compotes à la pomme, emballées par lot de 16 et dont la date de péremption est fixée au 25 janvier 2023. Elles ont été vendues par Leclerc dans toute la France, du 5 août 2022 au 19 septembre 2022. Seuls les produits portant le code additionnel 06 ou 08 après le code-barres sont concernés par le rappel. Contactez ce numero pour plus d'informations : 08 00 86 52 86

ACTUALITES LOCALES

La 5 e édition de l’élection de Miss Pays de Thann, accompagnée d’un défilé de mode des boutiques de Thann, aura lieu ce samedi 24 septembre à partir de 14h30 sur la place Joffre. Quinze candidates âgées de 16 à 25 ans tenteront samedi de succéder à Valentine Weber, Miss Pays de Thann 2021. L’élection de la Miss 2022 sera accompagnée d’un défilé de mode.

Le magazine L'Étudiant a publié ce jeudi son 16ème palmarès des villes étudiantes. Au total, 45 agglomérations ont été jugées selon une quinzaine d'indicateurs différents : offre culturelle, logements, transports, formations... En Alsace, Strasbourg se classe désormais troisième, ex-æquo avec Montpellier. Mulhouse perd deux places cette année et se retrouve en 35e position. Toulouse et Rennes occupent une nouvelle fois les deux premières places du classement.

ACTUALITES INSOLITES

Des hôtesses de l’air de 22 et 19 ans effectuent une vérification après le vol pour s'assurer qu'il n'y a rien d'oublié ou potentiellement dangereux lorsque les passagers ont débarqué. La jeune femme de 22 ans repère un objet oublié dans l’un des compartiments de rangement supérieur, qui lui fait froid dans le dos. C’était un engin métallique avec des fils qui en sortaient et des boutons étranges... Les deux jeunes hôtesses pensent avoir trouvé une bombe mais c'était un walkman !

Une étude réalisée par des scientifiques roumains montre que même courte, faire une pause au travail reste bénéfique et favorise notre bien-être. Une autre enquête de l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) validait également ces résultats. Afin de réduire le taux de fatigue des salariés, il est recommandé de fractionner les pauses. Cinq minutes chaque heure en cas de travail intensif et 15 minutes toutes les 2 heures dans l’hypothèse où ce sont des conditions de travail classiques, était-il précisé.

ACTUALITES MUSIQUES

Le 26 août dernier, David Guetta est à la tête d'un nouveau tube planétaire avec I'm Good (Blue) en featuring avec Bebe Rexha. Son remix sur le titre culte "Blue" d'Eiffel 65 cartonne en France, au Royaume-Uni grâce à TikTok. Le single est actuellement 7ème du TOP SINGLES avec 2,2 millions de streams hebdomadaires.

Beyoncé poursuit l'exploitation de son nouvel album "Renaissance". Après "Break My Soul", la superstar a jeté son dévolu sur le titre "Church Girl", envoyé aux radios américaines. Sauf que les fans sont en colère car un autre extrait cartonne actuellement sur TikTok, "Cuff If" !