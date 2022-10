ACTUALITE INTERNATIONALE

Nous sommes toujours plus nombreux sur Terre : L’Organisation mondiale des Nations Unies a publié ces chiffres. Nous serons officiellement 8 milliards d'habitants sur Terre à partir du 15 novembre. La barre des 10 milliards devrait être atteinte en 2050. La démographie mondiale devrait ensuite baisser vers 2080. Juste à titre de comparaison, en 1800 les humains étaient un milliard à occuper la Terre.

ACTUALITE LOCALE

La date d'inauguration du sapin de Noel de Strasbourg dévoilée : Le sapin de noël de Strasbourg sera installé le 28 octobre sur la place Kléber, moins d'un mois avant l'ouverture. L'arbre proviendra de la forêt domaniale de Champ (Vosges) où il sera coupé ce lundi. Dans le cadre des mesures de sobriété énergétiques annoncées par la mairie, les illuminations du sapin seront éteintes à 23 heures, tout comme le reste des décorations de Noël de la ville.



ACTUALITE TV

Les films de Noel sont de retour : Rendez-vous aujourd'hui dès 13h55 pour le retour des films de Noel sur TF1.

ACTUALITES MUSIQUES

Bientôt un nouvel album pour Feder mais pas seulement : Le DJ français Feder a annoncé la sortie prochaine d’un nouvel album d’ici un mois. Pour l’instant on en sait pas beaucoup plus que ça mais il y a quand même une fino qui est sortie. Cet album n’arrivera pas seul. Il s’accompagnera d’un jeu vidéo. Ce sera un "one touch" sur Apple, Android, etc. C'est-à-dire qu’on peut jouer avec un doigt. Ce sera une sorte de parcours dans lequel il faudra éviter des obstacles. Le tout avec les musiques de Feder.

Mentissa annonce son premier album : Album qui se nommera "La vingtaine". La chanteuse révélée dans "The Voice" que cet album sortira le 18 novembre. Il contiendra bien sûr le tube "Et bam" écrit par Vianney.

Christine and the Queens agacée par les smartphones : La chanteuse a effectivement poussé un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux. En clair, elle en a marre d’avoir l’impression de chanter devant des flashs de téléphone plus que devant un public. Elle demande à son public de la regarder dans les yeux quand elle chante et plus à travers des écrans.