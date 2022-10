ACTUALITE NATIONALE

Emmanuel Macron sera ce soir à la télévision : Le président sera l'invité de l'émission "L'événement"sur FRANCE 2, destinée à expliciter le cap de son quinquennat, des retraites à l'immigration, et réaffirmer son ambition réformatrice malgré les crises et déboires.

ACTUALITES LOCALES

L'INSEE révèle les noms de famille les plus portés en Alsace : En tête de liste se trouvent les MEYER avec 22 864 entrées depuis 1891, suivis par les MULLER avec 22 069 entrées puis les SCHMITT avec 17 486 entrées.

Des nouvelles informations sur le marché de Noel de Colmar : Le Marché de Noel de Colmar aura sa grande roue cette année. Une roue de 36 mètres qui s'installera place de la Montagne-Verte avec des cabines couvertes de panneaux-solaires, capables d'assurer de manière autonome l'illumination de la structure par des leds.

ACTUALITES MUSIQUES

Kanye West se lance dans un nouveau projet : Alors qu’il fait polémique avec ses propos, ses attitudes, il vient d’ailleurs de perdre un gros partenariat avec Adidas. Kanye West veut se lancer dans la construction d’une ville du futur, avec plusieurs petites villes du futur qui s’appelleraient Yecosystem. Elles seront totalement fermées. On y retrouvera des maisons et des magasins à l’effigie de Kanye West. Mais aussi une maison de production, un média indépendant, un système de santé et d’éducation.

Adèle a choisi son nouveau single officiel : Presque un an après la sortie de 30, Adele continue d’en assurer la promotion avec la chanson I Drink Wine. Titre déjà bien connu de ses fans puisqu’il cumule près de 200 millions de streams dans le monde. Pour la petite histoire, I Drink Wine n’était à l’origine qu’une plaisanterie d’une durée de 15 minutes. Pour des raisons de format, Adele a du le le raccourcir et voilà que c’est donc son nouveau single officiel.