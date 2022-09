ACTUALITES LOCALES

Le Munster, le fromage typique de chez nous, va désormais être vendu dans une boutique de New York. Et c’est précisément le munster de la fromagerie Haxaire de Lapoutroie. Récemment récompensée d'une médaille d'argent et de bronze pour ses munsters natures, l'entreprise Alsacienne est très fière d’exporter son produit à New York. A noter que le munster se vend aussi en Chine, au Japon, au Canada.. Bref belle notoriété internationale.

Et pour goûter justement ce fromage, il sera en dégustation dimanche à Lapoutroie à l’occasion de la fête du munster.